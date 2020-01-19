Російські гастролери в Україні: поліція охоронятиме виступи артистів у Запоріжжі, фото — "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n132279-policiya-ohoronyatyme-gastroli-rosiyskyh-artystiv-u-zaporijji-dokument.html

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Служба безпеки не лише не забороняє в‘їзд в Україну росіянам Марату Башарову та Сергію Колєснікову, а й просить поліцію забезпечити належну охорону для гастролерів у Запоріжжі.

Про це повідомляє «Цензор», оприлюднивши відповідні відповіді від начальника УСБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого.

Водночас, прикордонники поки не надали відповіді чи закриють вони в‘їзд росіянам, хоча вони отримували відповідну заяву.

СБУ не бачить причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колеснікова (вони внесені до бази «Миротворець») та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому РФ Криму у 2015 році. Про це йдеться в листі СБУ, який оприлюднив «Цензор.НЕТ».

Підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні, — йдеться у листі.

Крім того, СБУ просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі у Запоріжжі через «негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя».

Як розповіли джерела Цензор. НЕТ у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.

Минулого тижня повідомлялося про ймовірний виступ у Києві російського співака Валерія Сюткіна, який влітку 2014 року розхвалював російського президента Володимира Путіна за «блискуче проведену» операцію із захоплення українського Криму.