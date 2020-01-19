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Снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд, фото — Globalnews

Рекордний снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд (ФОТО, ВІДЕО)

19 січ 2020, 11:42
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Острів Ньюфаундленд у Канаді постраждав від снігового шторму. Життя у декількох містах паралізоване, оголошено надзвичайний стан, оскільки на східній частині Ньюфаундленда панує хаос на дорогах, відбулися масові відключення електроенергії.

Надзвичайний стан у місті Сент-Джонс оголошено вперше за 36 років, повідомляє Globalnews.ca. Екстремальна погода призвела до того, що влада Ньюфаундленда запросила допомогу військових.

Снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд, фото — Globalnews

У Сент-Джонс зафіксовано рекордний снігопад. Товщина снігового покриву становила 76,2 см, що перевершило попередній рекорд — 68,4 см у 1999 році.

Через сніжний шторм десятки тисяч будинків на острові Ньюфаундленд заблоковані, дороги перекриті, машини завалені снігом.

Снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд, фото — Globalnews

Снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд

Прем'єр-міністр провінції Ньюфаундленд і Лабрадор Дуайт Болл запросив в уряду допомогу, включаючи мобілізацію збройних сил, для надання допомоги в районах провінції, які постраждали від негоди.

Заметіль паралізувала роботу аеропорту Сент-Джонс, десятки рейсів скасували, оскільки на злітних смугах намело більше півметра снігу.

Снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд, фото — Globalnews

Снігопад у Канаді паралізував острів Ньюфаундленд, фото — Globalnews

На півострові Авалон, де проживає 270 тис. осіб, зупинили рух громадського транспорту. Місцями снігові замети тут сягали 2 м.

Погода на Ньюфаундленді залишатиметься суворою ще певний час. Прогнозується, що швидкість вітру у вихідні дні складе близько 120 км/ч, місцями на узбережжі очікуються пориви до 150 км/ч. При таких сильних вітрах у деяких районах діє попередження про висоту хвиль 9−12 м.

Джерело: Ракурс


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