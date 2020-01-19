У «Бориспіль» привезли загиблих в Ірані: трансляція церемонії прощання, фото — "Громадське радіо"

https://racurs.ua/ua/n132277-u-boryspil-pryvezly-zagyblyh-v-irani-translyaciya-ceremoniyi-proschannya.html

Ракурс

У неділю, 19 листопада, до аеропорту «Бориспіль» привезли тіла українців, загиблих в авіакатастрофі літака «Міжнародних авіаліній України» під Тегераном.

На летовищі відбувається церемонія прощання. Поховання заплановані уже на 20 січня.

Церемонія вшанування пам’яті загиблих у «Борисполі» відбудеться в терміналі В. Доступ буде відкритим, повідомила прес-служба МАУ. Попрощатися з загиблими можна з 13.00 до 19.00.

Напередодні українські експерти, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 українців, і закінчили ідентифікацію. У цьому їм сприяли ДНК-профілі родичів загиблих, які зібрали у Києві.

«Чорні скриньки» зі збитого літака МАУ Іран передасть Україні — у Києві їх будуть розшифровувати експерти із Франції, Канади та США.