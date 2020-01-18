Іран погодився передати Україні «чорні скриньки літака» МАУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132261-katastrofa-litaka-mau-iran-pogodyvsya-peredaty-ukrayini-bortovi-samopysci.html

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Іран погодилася передати Україні «чорні скриньки» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий іранськими військовими в Тегерані.

Київ повинен отримати бортові самописці літака української авіакомпанії до кінця січня. Таку інформацію 18 січня іранським ЗМІ повідомив глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар. Посадовець запевнив, що інформація з «чорних скриньок» не була прочитана в Ірані. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялося, що експертна група, яка розслідує катастрофу літака МАУ, першою отримає доступ до «чорних скриньок». Пізніше бортові самописці передадуть до Києва.

Нагадаємо, «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» впав 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану. Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Спершу було невідомо, чому авіалайнер зазнав аварії. Згодом Іран визнав, що його системи протиповітряної оборони помилково збили «Боїнг», оскільки літак був визначений як «ворожий об'єкт».