Иран согласился передать Украине «черные ящики» самолета МАУ. Фото:

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Иран согласилась передать Украине «черные ящики» самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит иранскими военными в Тегеране.

Киев должен получить бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании до конца января. Такую информацию 18 января иранским СМИ сообщил глава отдела по расследованию инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Чиновник заверил, что информация с «черных ящиков» не была прочитана в Иране. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что экспертная группа, которая расследует катастрофу самолета МАУ, первой получит доступ к «черным ящикам». Позже бортовые самописцы передадут в Киев.

Напомним, «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев.

Сначала было неизвестно, почему авиалайнер потерпел крушение. Впоследствии Иран признал, что его системы ПВО по ошибке сбили «Боинг», поскольку самолет был определен как «вражеский объект».