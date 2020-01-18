Стала известна средняя зарплата премьер-министра Алексея Гончарука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132260-pravitelstvo-obnarodovalo-informaciu-o-zarplatah-ukrainskih-ministrov.html

Ракурс

Кабинет министров Украины обнародовал информацию о заработной плате членов правительства.

Средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 тыс. 479 грн. Соответствующая информация 18 января была обнародована на правительственном портале.

Средняя заработная плата премьер-министра Украины в 2019 году составила 60 тыс. 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 тыс. 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 тыс. грн, а премия — 36 тыс. 190 грн. В сентябре зарплата Алексея Гончарука составила 61 тыс. 916 грн, а в октябре и ноябре — 60 тыс. 87 грн и 43 тыс. 724 грн соответственно, — говорится в сообщении.

В прошлом году средняя заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы равнялась 58 тыс. 652 грн, а зарплата вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Михаила Федорова — 55 тыс. 664 грн.

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров Украины, в 2019 году в среднем ежемесячно зарабатывал 32 тыс. 386 грн, а глава МВД Арсен Аваков — 100 тыс. 41 грн. Средняя заработная плата за прошлый год министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова — 83 тыс. 947 грн. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель получал среднюю зарплату в сумме 61 тыс. 299 грн, в глава МИД Вадим Пристайко — 62 тыс. 69 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад в прошлом году в среднем получала 63 тыс. 446 грн, министр финансов Оксана Маркарова — 62 тыс. 75 грн, министр обороны Украины Андрей Загороднюк — 41 тыс. 982 грн, министр юстиции Украины Денис Малюська — 75 тыс. 734 грн, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда — 46 тыс. 688 грн.

С зарплатами других членов украинского правительства можно ознакомиться здесь.

Напомним, 15 января Кабинет министров на своем заседании установил, что размер надбавки за эффективность, которая ежемесячно устанавливается премьером вице-премьерам и министрам, может составлять 200% от должностного оклада.