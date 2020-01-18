Стала відома середня зарплата прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132260-uryad-opryludnyv-informaciu-pro-zarplatu-ukrayinskyh-ministriv.html

Ракурс

Кабінет міністрів України оприлюднив інформацію про заробітну плату членів уряду.

Середня заробітна плата прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 тис. 479 грн. Відповідна інформація 18 січня була оприлюднена на урядовому порталі.

Середня заробітна плата прем'єр-міністра України в 2019 році становила 60 тис. 479 грн. У грудні глава уряду отримав 76 тис. 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 тис. грн, а премія — 36 тис. 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука становила 61 тис. 916 грн, а в жовтні та листопаді — 60 тис. 87 грн та 43 тис. 724 грн відповідно, — йдеться в повідомленні.

У минулому році середня заробітна плата віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби дорівнювала 58 тис. 652 грн, а зарплата віце-прем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова — 55 тис. 664 грн.

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України, в 2019 році в середньому щомісяця заробляв 32 тис. 386 грн, а глава МВС Арсен Аваков — 100 тис. 41 грн. Середня заробітна плата за минулий рік міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова — 83 тис. 947 грн. Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель отримував середню зарплату в сумі 61 тис. 299 грн, в глава МЗС Вадим Пристайко — 62 тис. 69 грн.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад у минулому році в середньому отримувала 63 тис. 446 грн, міністр фінансів Оксана Маркарова — 62 тис. 75 грн, міністр оборони України Андрій Загороднюк — 41 тис. 982 грн, міністр юстиції України Денис Малюська — 75 тис. 734 грн, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда — 46 тис. 688 грн.

Із зарплатами інших членів українського уряду можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 15 січня Кабінет міністрів на своєму засіданні встановив, що розмір надбавки за ефективність, яка щомісяця встановлюється прем'єром віце-прем'єрам та міністрам, може становити 200% від посадового окладу.