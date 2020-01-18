Принца Гаррі та Меган Маркл залишили без слуг. Вікіпедія

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Ракурс

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишилися без слуг.

Співробітників британської резиденції королівського подружжя звільнили або ж переводять на іншу роботу. Кухарям, покоївкам та лакеям, які час від часу працювали у заміській резиденції в кілометрі від Віндзорського замку, повідомили, що їхні послуги більше не потрібні. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на джерела.

Ключові співробітники фрогмор-котеджу отримали нові обов’язки на території королівського маєтку. Переведення цих працівників та ймовірне звільнення інших може свідчити про те, що принц Гаррі та Меган Маркл не планують довгих візитів до Великої Британії.

Тим часом інше джерело запевнило, що нічого незвичайного не сталося і нікого не звільняли. Співрозмовник повідомив, що «у тихі періоди співробітників часто переводять в інші частини маєтку».

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про намір скласти королівські повноваження. Подружжя зізналось, що хоче самостійно заробляти на себе та не брати дотації від Єлизавети ІІ і платників податків.

Нагадаємо, Меган Маркл відмовилася брати участь у переговорах із королевою Єлизаветою II. Дружина принца Гаррі заявила, що не планує обговорювати своє життя з представниками королівської родини.