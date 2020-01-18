Принца Гарри и Меган Маркл оставили без прислуги. Википедия

https://racurs.ua/n132259-koroleva-elizaveta-ii-ostavila-princa-garri-i-megan-markl-bez-prislugi-the-guardian.html

Ракурс

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл остались без слуг.

Сотрудников британской резиденции королевской четы уволили или же переводят на другую работу. Поварам, горничным и лакеям, которые время от времени работали в загородной резиденции в километре от Виндзорского замка, сообщили, что их услуги больше не нужны. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.

Ключевые сотрудники фрогмор-коттеджа получили новые обязанности на территории королевского поместья. Перевод этих работников и предполагаемое увольнение других может свидетельствовать о том, что принц Гарри и Меган Маркл не планируют долгих визитов в Великобританию.

Тем временем другой источник заверил, что ничего необычного не произошло и никого не увольняли. Собеседник сообщил, что «в тихие периоды сотрудников часто переводят в другие части поместья».

Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении сложить королевские полномочия. Супруги признались, что хочет самостоятельно зарабатывать на себя и не брать дотации от Елизаветы II и налогоплательщиков.

Напомним, Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II. Жена принца Гарри заявила, что не планирует обсуждать свою жизнь с представителями королевской семьи.