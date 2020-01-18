Разумков: законопроектов об изменении языкового закона в парламент не поступало

Дмитрий Разумков. Фото: ДонПресс

https://racurs.ua/n132258-razumkov-zakonoproektov-ob-izmenenii-yazykovogo-zakona-v-parlament-ne-postupalo.html

Ракурс

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что никаких законопроектов, предусматривающих внесение изменений в языковой закон, в парламенте не зарегистрировано.

Данное заявление было сделано Разумковым в эфире телеканала «Украина 24».

Отвечая на вопрос журналиста, о наличии каких-либо изменений в отдельные статьи закона Украины об украинском языке, спикер сказал, что на сегодняшний день предложений к изменениям данного законодательства пока в Верховную Раду не поступало.

Разумкову также был задан вопрос относительно того, ведется ли анализ языкового закона или все уже решено окончательно. На это спикер ответил, что в парламент много поступает законодательных инициатив из Офиса президента. Именно там они и проходят глубокий анализ.

Разумков отметил, что все же стоит ожидать каких-то предложений из Офиса президента, так как работа там ведется практически круглосуточно.

Как писал ранее «Ракурс», в декабре в парламенте был зарегистрирован законопроект народного депутата из партии «Слуга народа» Максима Бужанского под № 2577 «О первоочередных мерах по урегулированию языкового вопроса в Украине». Бужанский заявил, что подал в парламент законопроект, который отменяет языковой закон. По мнению нардепа, действующий языковой закон ущемляет права носителей других языков в Украине.