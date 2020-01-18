Разумков: законопроектів про зміну мовного закону до парламенту не надходило

Дмитро Разумков. Фото: ДонПрес

https://racurs.ua/ua/n132258-razumkov-zakonoproektiv-pro-zminu-movnogo-zakonu-do-parlamentu-ne-nadhodylo.html

Ракурс

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що ніяких законопроектів, що передбачають внесення змін до мовного закону, в парламенті не зареєстровано.

Дана заява була зроблена Разумковим у ефірі телеканалу «Україна 24».

Відповідаючи на питання журналіста, про наявність яких-небудь змін в окремі статті закону України про українську мову, спікер сказав, що на сьогоднішній день пропозицій щодо змін даного законодавства до Верховної Ради не надходило.

Разумкову також було поставлене запитання щодо того, ведеться аналіз мовного закону чи все вже вирішено остаточно. На це спікер відповів, що до парламенту багато надходить законодавчих ініціатив із Офісу президента. Саме там вони і проходять глибокий аналіз.

Разумков зазначив, що все-таки варто очікувати якихось пропозицій із Офісу президента, так як робота там ведеться практично цілодобово.

Як писав раніше «Ракурс», у грудні в парламенті був зареєстрований законопроект народного депутата з партії «Слуга народу» Максима Бужанського під № 2577 «Про першочергові заходи щодо врегулювання мовного питання в Україні». Бужанський заявив, що подав до парламенту законопроект, який скасовує мовний закон. На думку нардепа, чинний мовний закон утискає права носіїв інших мов в Україні.