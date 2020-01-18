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Українцеві ФСБ заборонила в’їзд до Криму на 34 роки. Фото: iz.ru

ФСБ на 34 роки заборонила в’їзд до Криму та Росії українському журналісту (ДОКУМЕНТ)

18 січ 2020, 15:14
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Федеральна служба безпеки РФ заборонила на 34 роки в’їзд до Криму та Росії українському журналісту Тарасу Ібрагімову.

Чоловікові заборонили з’являтися на території окупованого півострову та території РФ до 2054 року. Про це журналіст правозахисного ресурсу «Article 20» Тарас Ібрагімов повідомив 18 січня на власній сторінці у Facebook.

До 2054 року ФСБ заборонила мені в’їзд в Росію і окупований Крим, — йдеться в повідомленні.

Видання «Крим.Реалії» пише, що у постанові, яку ФСБ вручила Ібрагімову на адмінкордоні Криму з Херсонською областю зазначається, що йому заборонили в’їзд до Росії та Криму до кінця травня 2054 року. Журналіст відзначив, що пов’язує такі дії окупантів з журналістською діяльністю, оскільки активно висвітлює суди над кримськими татарами в Криму і в Росії.

Українцеві заборонили в’їзд до Криму на 34 роки. Документ: Крим.Реалії

Нагадаємо, днями Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму порушила ще одну кримінальну справу проти українського активіста Олега Приходька. Окупанти звинувачують українця у начебто незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.


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