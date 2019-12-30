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Окупанти затримали двох українців у Криму. Фото: liga.net

ФСБ затримала двох українців в окупованому Криму

30 гру 2019, 19:40
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Федеральна служба безпеки Росії затримала двох громадян України в окупованому Криму.

Українців силовики звинувачують у спробі покинути Крим в обхід російських пунктів пропуску. Окупанти затримали чоловіків у темний час доби. Про це 30 грудня повідомляє «Крыминформ» з посиланням на ФСБ.

У російській спецслужбі заявили, що українці начебто мають кримінальне минуле й на території анексованого Криму «перебивалися випадковими заробітками».

У ФСБ не назвали імена затриманих. Зазначається лише, що проти них порушили кримінальні справи за ч. 1 ст. 322 (незаконний перетин державного кордону РФ) Кримінального кодексу Росії. Підконтрольний Москві суд у Криму заарештував затриманих.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації на початку грудня затримала громадянина України при перетині адміністративного кордону з Херсонською областю. Окупанти заявили, що чоловік начебто намагався перетнути кордон з підробленою міграційною картою.


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