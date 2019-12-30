Оккупанты задержали двух украинцев в Крыму. Фото: liga.net

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Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Украины в оккупированном Крыму.

Украинцев силовики обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска. Оккупанты задержали мужчин в темное время суток. Об этом 30 декабря сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ФСБ.

В российской спецслужбе заявили, что украинцы якобы имеют криминальное прошлое и на территории аннексированного Крыма «перебивались случайными заработками».

В ФСБ не назвали имена задержанных. Отмечается лишь, что против них возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) Уголовного кодекса России. Подконтрольный Москве суд в Крыму арестовал задержанных.

Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации в начале декабря задержала гражданина Украины при пересечении административной границы с Херсонской областью. Оккупанты заявили, что мужчина якобы пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой.