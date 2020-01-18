Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцу ФСБ запретила въезд в Крым на 34 года. Фото: iz.ru

ФСБ на 34 года запретила въезд в Крым и Россию украинскому журналисту (ДОКУМЕНТ)

18 янв 2020, 15:14
999

Федеральная служба безопасности РФ запретила на 34 года въезд в Крым и Россию украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову.

Мужчине запретили появляться на территории оккупированного полуострова и территории РФ до 2054 года. Об этом журналист правозащитного ресурса «Article 20» Тарас Ибрагимов сообщил 18 января на собственной странице в Facebook.

До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым, — говорится в сообщении.

Издание «Крым.Реалии» пишет, что в постановлении, которое ФСБ вручила Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью отмечается, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. Журналист отметил, что связывает такие действия оккупантов с журналистской деятельностью, поскольку активно освещает суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

Украинцу запретили въезд в Крым на 34 года. Документ: Крым.Реалии

Напомним, на днях Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму возбудила еще одно уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько. Оккупанты обвиняют украинца в якобы незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Путин меняет Конституцию: в Москве начались протесты

Серия протестов в виде одиночных пикетов началась в Москве у здания администрации президента РФ Владимира Путина. Пикетчики высказываются против изменения Конституции РФ, поправки в которую предложил внести Путин

Новости мира
13:59

Министр Оржель против импорта российской и белорусской электроэнергии — своей хватает

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обратился к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность ограничить пропускную мощность, продаваемую импортерам электроэнергии из России и Беларуси

Новости Украины
12:20

«Пленки Гончарука» состоят из 14 частей — лидер «Слуги народа»

Записи разговоров премьера Гончарука состоят из 14 частей, хотя пока обнародованы только три части «пленок». Лидер «Слуги народа» Корниенко считает, что в целом операция слива была признана неудачной, поэтому ее быстро свернули

Новости Украины
20:36   17 янв