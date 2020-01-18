Украинцу ФСБ запретила въезд в Крым на 34 года. Фото: iz.ru

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Федеральная служба безопасности РФ запретила на 34 года въезд в Крым и Россию украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову.

Мужчине запретили появляться на территории оккупированного полуострова и территории РФ до 2054 года. Об этом журналист правозащитного ресурса «Article 20» Тарас Ибрагимов сообщил 18 января на собственной странице в Facebook.

До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым, — говорится в сообщении.

Издание «Крым.Реалии» пишет, что в постановлении, которое ФСБ вручила Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью отмечается, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. Журналист отметил, что связывает такие действия оккупантов с журналистской деятельностью, поскольку активно освещает суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

Напомним, на днях Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму возбудила еще одно уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько. Оккупанты обвиняют украинца в якобы незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.