Минэкоэнерго хотят снова разделить на два министерства

Алексей Оржель. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n132256-minekoenergo-hotyat-snova-razdelit-na-dva-ministerstva.html

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды хотят разделить на два отдельных ведомства. Такое предложение планирует выдвинуть правящая фракция «Слуга народа». По мнению политсилы, объединение ведомств создает конфликт интересов.

Об этом заявила экс-депутат Виктория Войцицкая на своей странице в Faсebook со ссылкой на слова председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Войцицкая сообщила, что Арахамия заявил, что будет поставлен вопрос о разделе Министерства энергетики и экологии, потому что там есть конфликт интересов, так как энергетика вредит экологии.

Напомним, что действующее правительство под руководством Алексея Гончарука было назначено в конце августа 2019 года. Во время его формирования были объединены два ведомства — Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов. Новое Министерство энергетики и защиты окружающей среды объединило в себе функции реализации государственной политики в сферах как энергетики, так и защиты окружающей среды.

Руководителем новообразованного ведомства стал министр Алексей Оржель, который до этого был ярым сторонником «зеленой энергетики», которая странным образом в Украине была в 4 раза дороже традиционной, а также самой дорогой на континенте.