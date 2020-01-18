Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олексій Оржель. Фото: УНІАН

Мінекоенерго хочуть знову розділити на два міністерства

18 січ 2020, 14:58
999

Міністерство енергетики та захисту довкілля хочуть розділити на два окремі відомства. Таку пропозицію планує висунути провладна фракція «Слуга народу». На думку політсили, об'єднання відомств створює конфлікт інтересів.

Про це заявила екс-депутатка Вікторія Войціцька на своїй сторінці у Facebook з посиланням на слова голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Войціцька повідомила, що Арахамія заявив, що буде поставлено питання про розділ Міністерства енергетики та екології, бо там є конфлікт інтересів, так як енергетика шкодить екології.

Нагадаємо, що діючий уряд під керівництвом Олексія Гончарука був призначений наприкінці серпня 2019 року. Під час його формування були об'єднані два відомства — Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство екології та природних ресурсів. Нове Міністерство енергетики та захисту довкілля об'єднало у собі функції реалізації державної політики у сферах як енергетики, так і захисту навколишнього середовища.

Керівником новоутвореного відомства став міністр Олексій Оржель, який до цього був відвертим прихильником «зеленої енергетики», яка дивним чином в Україні була у 4 рази дорожчою, а також найдорожчою на континенті.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Путін змінює Конституцію: у Москві почалися протести

Серія протестів у вигляді одиночних пікетів почалася у Москві біля будівлі адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Пікетники висловлюються проти зміни Конституції РФ, поправки до якої запропонував внести Путін

Світові новини
13:59

Міністр Оржель проти імпорту російської та білоруської електроенергії — своєї вистачає

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель звернувся до НКРЕКП з проханням розглянути можливість обмежити пропускну потужність, яку продають імпортерам електроенергії з Росії та Білорусі

Новини України
12:20

«Плівки Гончарука» складаються із 14 частин — лідер «Слуги народу»

Записи розмов прем'єра Гончарука складаються із 14 частин, хоча поки оприлюднені тільки три частини «плівок». Лідер «Слуги народу» Корнієнко вважає, що в цілому операція зливу була визнана невдалою, тому її швидко згорнули

Новини України
20:36   17 січ