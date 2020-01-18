Мінекоенерго хочуть знову розділити на два міністерства

Олексій Оржель. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n132256-minekoenergo-hochut-znovu-rozdilyty-na-dva-ministerstva.html

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Міністерство енергетики та захисту довкілля хочуть розділити на два окремі відомства. Таку пропозицію планує висунути провладна фракція «Слуга народу». На думку політсили, об'єднання відомств створює конфлікт інтересів.

Про це заявила екс-депутатка Вікторія Войціцька на своїй сторінці у Facebook з посиланням на слова голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Войціцька повідомила, що Арахамія заявив, що буде поставлено питання про розділ Міністерства енергетики та екології, бо там є конфлікт інтересів, так як енергетика шкодить екології.

Нагадаємо, що діючий уряд під керівництвом Олексія Гончарука був призначений наприкінці серпня 2019 року. Під час його формування були об'єднані два відомства — Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство екології та природних ресурсів. Нове Міністерство енергетики та захисту довкілля об'єднало у собі функції реалізації державної політики у сферах як енергетики, так і захисту навколишнього середовища.

Керівником новоутвореного відомства став міністр Олексій Оржель, який до цього був відвертим прихильником «зеленої енергетики», яка дивним чином в Україні була у 4 рази дорожчою, а також найдорожчою на континенті.