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Ракурс
Петро Порошенко. Фото: Newsyou

ДБР викликало на допит Порошенка відразу у двох кримінальних провадженнях (ДОКУМЕНТ)

18 січ 2020, 14:37
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Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит колишнього президента України Петра Порошенка відразу у двох кримінальних провадженнях.

Повістки про виклик на допит Порошенка оприлюднені на офіційному сайті ДБР.

У повідомленні зазначено, що ДБР проводить досудове розслідування низки кримінальних проваджень, у рамках яких необхідно допитати Порошенка у якості свідка.

Порошенка просять з’явитися о 10.30 21 січня 2020 року для надання свідчень у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12 листопада 2019 року, а також об 11.00 24 січня 2020 року для надання свідчень у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10 грудня 2019 року.

Скріншот повістки про виклик на допит Петра Порошенка. Фото: ДБР

Скріншот повістки про виклик на допит Петра Порошенка. Фото: ДБР

Скріншот повістки про виклик на допит Петра Порошенка. Фото: ДБР

Також в ДБР попередили, що у разі неявки на допит до слідчого без поважних причин до свідка може бути застосований привід.

Джерело: Ракурс


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