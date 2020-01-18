Петро Порошенко. Фото: Newsyou

https://racurs.ua/ua/n132255-dbr-vyklykalo-na-dopyt-poroshenka-vidrazu-u-dvoh-kryminalnyh-provadjennyah-dokument.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит колишнього президента України Петра Порошенка відразу у двох кримінальних провадженнях.

Повістки про виклик на допит Порошенка оприлюднені на офіційному сайті ДБР.

У повідомленні зазначено, що ДБР проводить досудове розслідування низки кримінальних проваджень, у рамках яких необхідно допитати Порошенка у якості свідка.

Порошенка просять з’явитися о 10.30 21 січня 2020 року для надання свідчень у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12 листопада 2019 року, а також об 11.00 24 січня 2020 року для надання свідчень у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10 грудня 2019 року.

Також в ДБР попередили, що у разі неявки на допит до слідчого без поважних причин до свідка може бути застосований привід.