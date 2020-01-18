Пікет під адміністрацією Володимира Путіна в Москві. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n132254-putin-zminuie-konstytuciu-u-moskvi-pochalysya-protesty.html

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У Москві почалися протести проти зміни Конституції РФ, поправки до якої запропонував внести президент Росії Володимир Путін. Протести носять характер поодиноких пікетів, які не вимагають узгодження із владою.

Організатором даної акції пікетування виступив муніципальний депутат Ілля Азар, який напередодні в своєму Facebook заявив, що «Путін здійснив конституційний переворот», повідомляє «Радіо Свобода».

Інший муніципальний депутат — Юлія Галяміна — закликала всіх учасників протесту приєднатися до узгодженої ходи пам’яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Хода відбудеться у Москві завтра. Однак російська влада попередила, що хода з неузгодженими гаслами буде розцінюватися правоохоронцями як злочин.

На думку багатьох експертів, Путін за допомогою поправок до Конституції планує забезпечити собі безстрокове збереження влади в країні після закінчення президентського терміну.

Як відомо, в 2024 році Путін не має права балотуватися на посаду президента Росії, так як згідно з Конституцією він не може займати президентське крісло більше двох термінів поспіль.