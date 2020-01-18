Пикет под администрацией Владимира Путина в Москве. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n132254-putin-menyaet-konstituciu-v-moskve-nachalis-protesty.html

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В Москве начались протесты против изменения Конституции РФ, поправки в которую предложил внести президент России Владимир Путин. Протесты носят характер одиночных пикетов, которые не требуют согласования с властями.

Организатором данной акции пикетирования выступил муниципальный депутат Илья Азар, который накануне в своем Facebook заявил, что «Путин совершил конституционный переворот», сообщает «Радио Свобода».

Другой муниципальный депутат — Юлия Галямина — призвала всех протестующих присоединиться к согласованному шествию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Шествие состоится в Москве завтра. Однако российские власти предупредили, что шествие с несогласованными лозунгами будет расцениваться правоохранителями как правонарушение.

По мнению многих экспертов, Путин с помощью поправок в Конституцию планирует обеспечить себе бессрочное сохранение власти в стране после окончания президентского срока.

Как известно, в 2024 году Путин не имеет права баллотироваться в президенты России, так как согласно Конституции он не может занимать кресло президента более двух сроков подряд.