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Протесты в Багдаде. Фото: РБК-Украина

Протесты в Ираке: полиция открыла огонь по митингующим. Есть жертвы

18 янв 2020, 13:20
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Протесты в Ираке продолжаются с октября 2019 года. Митингующие требуют роспуска парламента и проведение досрочных выборов. В Багдаде произошли новые стычки протестующих с полицией. Полицейские открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибло два человека.

Об обострении ситуации сообщает издание Al Arabiya.

Полицейские Ирака осуществляли разгон демонстрации на мосту через реку Тигр. Правоохранители открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

В результате применения огнестрельного оружия от тяжелого ранения один из митингующих погиб на месте. Второй тяжело раненный протестующий скончался в больнице.

Еще около 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества коммунальных услуг. В стране часто отключают электроэнергию, а также ощущается нехватка питьевой воды.

Люди требуют перезагрузки власти, которая управляет страной после американской военной операции 2003 года. По мнению протестующих, действующее правительство коррумпировано и не способно побороть безработицу.


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