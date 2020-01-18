Протести в Іраку: поліція відкрила вогонь по демонстрантам. Є жертви

Протести в Іраку: поліція відкрила вогонь по демонстрантам. Є жертвиhttps://racurs.ua/ua/n132253-protesty-v-iraku-policiya-vidkryla-vogon-po-demonstrantam-ie-jertvy.htmlРакурс
Протести в Іраку тривають із жовтня 2019 року. Мітингувальники вимагають розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. У Багдаді сталися нові сутички протестуючих із поліцією. Поліцейські відкрили вогонь по демонстрантах, у результаті чого загинуло двоє людей.
Про загострення ситуації повідомляє видання Al Arabiya.
Поліцейські Іраку здійснювали розгін демонстрації на мосту через річку Тигр. Правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ.
У результаті застосування вогнепальної зброї від тяжкого поранення один із мітингарів загинув на місці. Другий важко поранений протестуючий помер у лікарні.
Ще близько 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Протестуючі виступають проти безробіття, корупції в уряді і низької якості комунальних послуг. У країні часто відключають електроенергію, а також відчувається нестача питної води.
Люди вимагають перезавантаження влади, яка керує країною після американської військової операції 2003 року. На думку протестуючих, чинний уряд корумпований і не здатний подолати безробіття.