Протести в Іраку: поліція відкрила вогонь по демонстрантам. Є жертви

Протести в Багдаді. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n132253-protesty-v-iraku-policiya-vidkryla-vogon-po-demonstrantam-ie-jertvy.html

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Протести в Іраку тривають із жовтня 2019 року. Мітингувальники вимагають розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. У Багдаді сталися нові сутички протестуючих із поліцією. Поліцейські відкрили вогонь по демонстрантах, у результаті чого загинуло двоє людей.

Про загострення ситуації повідомляє видання Al Arabiya.

Поліцейські Іраку здійснювали розгін демонстрації на мосту через річку Тигр. Правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ.

У результаті застосування вогнепальної зброї від тяжкого поранення один із мітингарів загинув на місці. Другий важко поранений протестуючий помер у лікарні.

Ще близько 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Протестуючі виступають проти безробіття, корупції в уряді і низької якості комунальних послуг. У країні часто відключають електроенергію, а також відчувається нестача питної води.

Люди вимагають перезавантаження влади, яка керує країною після американської військової операції 2003 року. На думку протестуючих, чинний уряд корумпований і не здатний подолати безробіття.