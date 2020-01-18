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Ракурс
Петр Порошенко. Фото: Newsyou

ГБР вызвало на допрос Порошенко сразу по двум уголовным производствам (ДОКУМЕНТ)

18 янв 2020, 14:37
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Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко сразу по двум уголовным производствам.

Повестки о вызове на допрос Порошенко обнародованы на официальном сайте ГБР.

В сообщении указано, что ГБР проводит досудебное расследование ряда уголовных производств, в рамках которых необходимо допросить Порошенко в качестве свидетеля.

Порошенко просят явиться в 10.30 21 января 2020 года для дачи показаний в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года, а также в 11.00 24 января 2020 года для дачи показаний в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.

Скриншот повестки о вызове на допрос Петра Порошенко. Фото: ГБР

Скриншот повестки о вызове на допрос Петра Порошенко. Фото: ГБРСкриншот повестки о вызове на допрос Петра Порошенко. Фото: ГБР

Также в ГБР предупредили, что в случае неявки на допрос к следователю без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод.

Источник: Ракурс


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