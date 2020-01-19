В «Борисполь» привезли погибших в Иране: трансляция церемонии прощания, фото — "Громадське радіо"

https://racurs.ua/n132277-v-borispol-privezli-pogibshih-v-irane-translyaciya-ceremonii-proschaniya.html

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В воскресенье, 19 ноября, в аэропорт «Борисполь» привезли тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

В аэропорту проходит церемония прощания. Захоронения запланированы уже на 20 января. Церемония памяти погибших в «Борисполе» состоится в терминале В. Доступ будет открытым, сообщила пресс-служба МАУ. Проститься с погибшими можно с 13.00 до 19.00.

Накануне украинские эксперты, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинцев, и закончили идентификацию. В этом им способствовали ДНК-профили родственников погибших, которые собрали в Киеве.

«Черные ящики» со сбитого самолета МАУ Иран передаст Украине — в Киеве их будут расшифровывать эксперты из Франции, Канады и США.