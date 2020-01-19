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Ракурс
Пожар в Чехии: жертвами трагедии в доме престарелых стали восемь человек, фото — JV Press

Жертвами пожара в доме престарелых в Чехии стали восемь человек

19 янв 2020, 10:31
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По меньшей мере восемь человек погибли и 29 пострадали при пожаре в доме престарелых в городе Вейпрты, расположенный на северо-западе Чехии.

Об этом сообщила газета Lidové noviny со ссылкой на представителя службы скорой помощи Прокопа Воленика. По его данным, три человека получили серьезные травмы.

Здание начало гореть около пяти часов утра. Жертвами пожара стали люди с умственными недостатками. Вертолет пожарных не смог вылететь из-за непогоды.

Поскольку Вейпрты лежит на границе с ФРГ, то помогали тушить огонь и немецкие спасатели. Большинство пострадавших получили незначительные травмы или надышались дымом.

Возгорание ликвидировали. На месте происшествия работают спасатели, полиция и семь бригад скорой помощи, в том числе две из Германии.

Ранее «Ракурс» сообщал о пожаре в Донецкой области, который 14 января уничтожил базу военных парамедиков «Ангелы Тайры».

Источник: Ракурс


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