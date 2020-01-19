Пожежа в Чехії: жертвами трагедії в будинку для літніх людей стали восьмеро осіб, фото — JV Press

https://racurs.ua/ua/n132276-jertvamy-pojeji-v-budynku-dlya-litnih-ludey-u-chehiyi-staly-vosmero-osib.html

Ракурс

Щонайменше восьмеро людей загинули і 29 постраждали під час пожежі в будинку для літніх людей в місті Вейпрти, яке розташоване на північному заході Чехії.

Про це повідомила газета Lidové noviny з посиланням на представника служби швидкої допомоги Прокопа Воленіка. За його даними, три людини отримали серйозні травми.

Будівля почала горіти близько п’ятої години ранку. Жертвами пожежі стали люди з розумовими вадами. Вертоліт пожежників не зміг вилетіти через негоду.

Оскільки Вейпрти лежить на кордоні з ФРН, то допомагали гасити вогонь й німецькі рятувальники. Більшість постраждалих зазнали незначних травм або надихалися диму.

Загоряння ліквідували. На місці події працюють рятувальники, поліція і сім бригад швидкої допомоги, в тому числі дві з Німеччини.

Раніше «Ракурс» повідомляв про пожежу у Донецькій області, яка 14 січня знищила базу військових парамедиків «Ангели Тайри».