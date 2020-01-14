Пожежа знищила базу військових парамедиків під Маріуполем. Фото: delo.ua

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Пожежа сталася у Донецькій області, вогонь знищив базу військових парамедиків «Ангели Тайри».

База медиків, які надають допомогу українським військовим на передовій, була розташована в районі Широкиного. Внаслідок пожежі постраждав один волонтер — отримав опіки. Про це повідомила командир підрозділу «Ангели Тайри» Юлія «Тайра» Паєвська на власній сторінці у Facebook.

За її інформацією, надзвичайна подія сталася у ніч на 14 січня. Пожежа знищила всі волонтерські медикаменти та обладнання, частково особисті речі медиків. Машини парамедиків внаслідок пожежі не постраждали.

Повідомляються, що пожежа ймовірно сталася через несправну проводку.

Нагадаємо, 31 грудня у Миколаївській області сталася пожежа на полігоні «Широкий лан». Спалахнув намет, вогонь швидко перекинувся на два інших. Внаслідок пожежі згоріло три намети й постраждав військовослужбовець, який отримав опіки.