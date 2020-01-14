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Ракурс
Британське платіжна система Clear Junction працюватиме в Україні, фото: Air force

Британська платіжна система Clear Junction працюватиме в Україні

14 січ 2020, 11:02
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Міжнародна платіжна система Clear Junction вийде на український ринок.

У Нацбанку ухвалили відповідне рішення 13 січня. Про це повідомляє прес-служба фінансового регулятора.

Clear Junction стала тринадцятою зареєстрованою в Україні міжнародною платіжною системою. Йдеться про список систем-нерезидентів. На думку фінансистів, це рішення покращить ситуацію на українському ринку. Вихід Clear Junction спростить грошові перекази з інших країн та сприятиме розвитку напрямку в країні.

Міжнародна платіжна система Clear Junction зареєстрована у Великій Британії. Вона почала роботу у 2016 році. Має можливість працювати у 31 країні європейської економічної зони.

Раніше стало відомо, що обмін валют онлайн в Україні запустять у всіх фінустановах у середині 2020 року. Клієнти небанківських фінансових установ отримають змогу користуватись послугою.

Джерело: Ракурс


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