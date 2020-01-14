Повернення тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані може затягнутися на місяці. Фото: Bernat Armangue/AP

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Авіакатастрофу в Ірані продовжують розслідувати, через що тіла загиблих зможуть поховати на їхній батьківщині лише за декілька тижнів чи навіть місяців. Процес репатріації тіл для поховання може затягнутися.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що авіакатастрофа літака «Міжнародних авіаліній України» залишається у центрі уваги канадців і його особисто. Такої катастрофи можна було б уникнути, якби не ескалація конфлікту між Іраном і Сполученими Штатами Америки, яка саме загострилася в ніч перед трагедією, сказав політик в інтерв’ю телеканалу Global News.

За словами прем'єр-міністра Канади, саме через загострення ситуації між двома країнами загинули невинні люди. Тому, на його думку, треба наполегливо працювати над деескалацією, зменшенням напруги і пошуком шлях, який не передбачає конфліктів і військових дій.

Трюдо також підтвердив, що в четвер, 16 січня, у Лондоні відбудеться зустріч глав МЗС п’яти країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані. Метою зустрічі, за його словами, буде «пошук способів того, як домогтися справедливості».

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ був збитий вранці 8 січня біля Тегерана. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Більшість із 176 загиблих — громадяни Ірану та Канади. Також унаслідок катастрофи загинули 11 українців, дев’ятеро з яких були членами екіпажу літака.

Лише 11 січня влада Ірану визнала, що літак «ненавмисно» був збитий її ракетою.