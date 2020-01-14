Квартири на Печерську за копійки: НАБУ розслідує справу проти посадовців столичного КП, фото — Relax

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Антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження за фактом продажу квартир в елітному районі Києва за заниженими цінами.

У справі проходить колишній директор комунального підприємства «Спецжитлофонд». НАБУ підозрює його у зловживанні з нерухомістю. Прес-служба НАБУ розповіла, що учора детективи бюро повідомили його про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Збитки громаді Києва НАБУ оцінило у 5,9 млн грн. Слідство встановило, що посадовець у 2015 році продав майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську за суттєво заниженими цінами.

Замовником будинку, у якому продали ці квартири, був «Спецжитлофонд». Це комунальне підприємство створили для залучення інвестицій у будівництва житлового та нежитлового фонду столиці.

Наразі слідчі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і з’ясовують інших учасників схеми.

У грудні 2019 року Служба безпеки України провела обшуки у Київській міській державній адміністрації. Зафіксовано зловживання у кількох департаментах — з питань архітектурно-будівельного контролю КМДА, містобудування та архітектури і ДАБІ.

Повідомлялося, що заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп нібито є є фігурантом кількох антикорупційних розслідувань.