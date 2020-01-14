Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Фото: amazonaws.com

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В Ірані були заарештовані кілька осіб, які підозрюються в катастрофі українського літака «Боїнг-737» авіакомпанії МАУ.

Суд Ірану заарештував двох осіб за їхню роль у катастрофі українського авіалайнера. Інші подробиці наразі невідомі. Про це 14 січня заявив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, передає Reuters.

Також видання пише, що президент Ірану Хассан Рухані пообіцяв, що Іран покарає всіх винних у збитті українського пасажирського літака. Під час виступу на телебаченні він заявив, що ця подія буде ретельно розслідувана. Рухані заявив, що Тегеран «несе відповідальність перед іранськими та іншими країнами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі».

Як відомо, «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» впав 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану. Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Нагадаємо, спершу було невідомо, чому авіалайнер зазнав аварії. Згодом Іран визнав, що його системи протиповітряної оборони помилково збили «Боїнг». Командувач Військово-космічними військами Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) генерал Амір Алі Хаджизаде заявив, що літак був визначений як «ворожий об'єкт».

Служби безпеки України розслідує катастрофу літака за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.