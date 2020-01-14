Кличко прилетів із США і відразу потрапив на операційний стіл, – ЗМІ, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131988-klychko-pryletiv-iz-ssha-i-vidrazu-potrapyv-na-operaciynyy-stil-zmi.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, переніс операцію на вусі.

Він терміново повернувся в Київ зі США. Про це повідомляє «Страна».

Чиновник прилетів рейсовим літаком. Кличко-старший одразу прямо вирушив до отоларинголога, оскільки у нього дуже сильно боліло вухо.

Столичний градоначальник, як зазначають журналісти видання, знаходиться в Олександрівській клінічній лікарні. Лікарі надали йому необхідну допомогу, прооперували вухо.

Мер погано себе почував і приїхав до лікаря з температурою під 40, — йдеться у повідомленні.

В оточенні чиновника повідомили, що Віталій Володимирович скасував усі зустрічі із-за поганого самопочуття. Про подальше лікування пацієнта не повідомляється.

Нагадаємо, у січня 2019 року Кличко потрапив до лікарні в Австрії. У колишнього спортсмена зафіксували загострення наслідків старої травми спини.