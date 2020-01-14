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Кличко прилетів із США і відразу потрапив на операційний стіл, – ЗМІ, фото: facebook
Кличко прилетів із США і відразу потрапив на операційний стіл — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n131988-klychko-pryletiv-iz-ssha-i-vidrazu-potrapyv-na-operaciynyy-stil-zmi.htmlРакурс
Віталій Кличко, мер Києва, переніс операцію на вусі.
Він терміново повернувся в Київ зі США. Про це повідомляє «Страна».
Чиновник прилетів рейсовим літаком. Кличко-старший одразу прямо вирушив до отоларинголога, оскільки у нього дуже сильно боліло вухо.
Столичний градоначальник, як зазначають журналісти видання, знаходиться в Олександрівській клінічній лікарні. Лікарі надали йому необхідну допомогу, прооперували вухо.
Мер погано себе почував і приїхав до лікаря з температурою під 40, — йдеться у повідомленні.
В оточенні чиновника повідомили, що Віталій Володимирович скасував усі зустрічі із-за поганого самопочуття. Про подальше лікування пацієнта не повідомляється.
Нагадаємо, у січня 2019 року Кличко потрапив до лікарні в Австрії. У колишнього спортсмена зафіксували загострення наслідків старої травми спини.
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