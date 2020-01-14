«Людина-павук» підтримала пенсійні протести у Франції і видряпалася на 187-метрову вежу, фото — Фейсбук Аlain Robert

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Ален Робер, знаменита «людина-павук», оригінально підтримав пенсійні протести у Франції.

У паризькому районі Дефанс Робер видряпався на 187-метрову вежу — офіс компанії Total, яка входить у четвірку найбільших нафтогазових компаній світу.

У такий спосіб він вирішив підтримати співгромадян, які протестують проти пенсійної реформи. Аби підкорити вежу, йому знадобилося 52 хвилини.

Поліція традиційно чекала 57-річного «павука» на даху хмарочоса. Там він заявив про мету чергового сходження.

Люди і так проводять на роботі, часто зненавидженої, по сорок років. Хочеться продовжувати жити гідно. Пора припинити вимагати від людей працювати більше, щоб отримувати менше, — розповів Робер.

Минулого вікенду прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив про готовність тимчасово виключити з плану пенсійної реформи підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років у 2027 році.

План пенсійної реформи у Парижі запропонували 11 грудня. Він припускав формальне збереження пенсійного віку на рівні 62 років, проте для отримання максимальних виплат необхідно було б працювати до 64 років. Після цього протягом декількох тижнів у Франції проходили страйки профспілок і протести.

У вересні 2019 року Ален Роберт, скелелаз-екстремал із Франції, незаконно видерся на хмарочос у Франкфурті-на-Майні. Поліція спочатку затримала порушника, але згодом його відпустили. Альпініст за 20 хвилин без страховки зміг вилізти на вершину 153-метрового хмарочоса Skyper.