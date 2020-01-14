«Человек-паук» поддержала пенсионные протесты во Франции и вскарабкалась на 187-метровую башню, фото — Фейсбук Аlain Robert

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Ален Робер, знаменитый «человек-паук», оригинально поддержал пенсионные протесты во Франции.

В парижском районе Дефанс Робер взобрался на 187-метровую башню — офис компании Total, которая входит в четверку крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Таким образом он решил поддержать французов, протестующих против пенсионной реформы. Чтобы покорить башню, ему понадобилось 52 минуты.

Полиция традиционно ждала 57-летнего «паука» на крыше небоскреба. Там он заявил о цели очередного восхождения.

Люди и так проводят на работе, часто нелюбимой по сорок лет. Хочется продолжать жить достойно. Пора прекратить требовать от людей работать больше, чтобы получать меньше, — рассказал Робер.

В минувший уикенд премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году.

План пенсионной реформы в Париже предложили 11 декабря. Он предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, однако для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет. После этого в течение нескольких недель во Франции проходили забастовки профсоюзов и протесты.

В сентябре 2019 года Ален Роберт, скалолаз-экстремал из Франции незаконно взобрался на небоскреб во Франкфурте-на-Майне. Полиция сначала задержала нарушителя, но впоследствии его отпустили. Альпинист за 20 минут без страховки смог взобраться на вершину 153-метрового небоскреба Skyper.