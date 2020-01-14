ВРУ взялась за изменения Зеленского в Конституцию. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n131986-parlament-rassmatrivaet-zakonoproekty-zelenskogo-o-vnesenii-izmeneniy-v-konstituciu-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании планирует рассмотреть ряд важных проектов законов.

Парламентарии должны рассмотреть законопроекты президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии № 1013 и в отношении консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады № 1028. Об этом говорится в повестке дня, который опубликован на веб-странице парламента.

Повторно ВРУ сегодня рассмотрит законопроект № 0970 «О внесении изменений в закон Украины „О государственной службе“ относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины» с предложениями президента. Во втором чтении депутаты будут работать с законопроектом № 2589 о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по Фонду развития предпринимательства и проект закона № 2318−1 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы».

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотрение законопроектов № 2343 об изменениях в законодательстве «О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей», № 2426 «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)». Также в парламенте запланировано рассмотрение ряда ратификаций и проектов постановлений.

Напомним, 13 января комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины», который был разработан президентом Украины Владимиром Зеленским. Комитет рекомендовал парламенту включить данный законопроект в повестку дня парламента.