Парламент розглядає законопроекти Зеленського про внесення змін до Конституції (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n131986-parlament-rozglyadaie-zakonoproekty-zelenskogo-pro-vnesennya-zmin-do-konstytuciyi-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада України на сьогоднішньому пленарному засіданні планує розглянути низку важливих проектів законів.
Парламентарі повинні розглянути законопроекти президента Володимира Зеленського про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії № 1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради № 1028. Про це йдеться в порядку денному, який опублікований на веб-сторінці парламенту.
Повторно ВРУ сьогодні розгляне законопроект № 0970 «Про внесення змін до закону України „Про державну службу“ щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» з пропозиціями президента. У другому читанні депутати працюватимуть із законопроектом № 2589 про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва й проект закону № 2318−1 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».
Окрім того, у першому читанні планують розгляд законопроектів № 2343 про зміни у законодавстві «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», № 2426 «Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)». Також у парламенті запланований розгляд низки ратифікацій та проектів постанов.
Нагадаємо, 13 січня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув законопроект № 2598 «Про внесення змін до Конституції України», який був розроблений президентом України Володимиром Зеленським. Комітет рекомендував парламенту включити даний законопроект до порядку денного парламенту.