ВРУ взялася за зміни Зеленського до Конституції. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n131986-parlament-rozglyadaie-zakonoproekty-zelenskogo-pro-vnesennya-zmin-do-konstytuciyi-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада України на сьогоднішньому пленарному засіданні планує розглянути низку важливих проектів законів.

Парламентарі повинні розглянути законопроекти президента Володимира Зеленського про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії № 1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради № 1028. Про це йдеться в порядку денному, який опублікований на веб-сторінці парламенту.

Повторно ВРУ сьогодні розгляне законопроект № 0970 «Про внесення змін до закону України „Про державну службу“ щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» з пропозиціями президента. У другому читанні депутати працюватимуть із законопроектом № 2589 про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва й проект закону № 2318−1 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

Окрім того, у першому читанні планують розгляд законопроектів № 2343 про зміни у законодавстві «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», № 2426 «Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)». Також у парламенті запланований розгляд низки ратифікацій та проектів постанов.

Нагадаємо, 13 січня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув законопроект № 2598 «Про внесення змін до Конституції України», який був розроблений президентом України Володимиром Зеленським. Комітет рекомендував парламенту включити даний законопроект до порядку денного парламенту.