Кличко прилетел из США и сразу попал на операционный стол, - СМИ, фото: facebook

https://racurs.ua/n131988-klichko-priletel-iz-ssha-i-srazu-popal-na-operacionnyy-stol-smi.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, перенес операцию на ухе.

Он срочно вернулся в Киев из США. Об этом сообщает «Страна».

Чиновник прилетел рейсовым самолетом. Кличко-старший сразу прямиком отправился к отоларингологу, так как у него очень сильно болело ухо.

Столичный градоначальник, как отмечают журналисты издания, находится в Александровской клинической больнице. Врачи оказали ему необходимую помощь, прооперировали ухо.

Мэр плохо себя чувствовал и приехал к врачу с температурой под 40, — говорится в сообщении.

В окружении чиновника сообщили, что Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия. О дальнейшем лечении пациента не сообщается.

Напомним, в январе 2019 Кличко попал в больницу в Австрии. У бывшего спортсмена зафиксировали обострения последствий старой травмы спины.