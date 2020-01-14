Ракурсhttps://racurs.ua/
Кличко прилетел из США и сразу попал на операционный стол, - СМИ, фото: facebook
Кличко прилетел из США и сразу попал на операционный стол — СМИhttps://racurs.ua/n131988-klichko-priletel-iz-ssha-i-srazu-popal-na-operacionnyy-stol-smi.htmlРакурс
Виталий Кличко, мэр Киева, перенес операцию на ухе.
Он срочно вернулся в Киев из США. Об этом сообщает «Страна».
Чиновник прилетел рейсовым самолетом. Кличко-старший сразу прямиком отправился к отоларингологу, так как у него очень сильно болело ухо.
Столичный градоначальник, как отмечают журналисты издания, находится в Александровской клинической больнице. Врачи оказали ему необходимую помощь, прооперировали ухо.
Мэр плохо себя чувствовал и приехал к врачу с температурой под 40, — говорится в сообщении.
В окружении чиновника сообщили, что Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия. О дальнейшем лечении пациента не сообщается.
Напомним, в январе 2019 Кличко попал в больницу в Австрии. У бывшего спортсмена зафиксировали обострения последствий старой травмы спины.
Загрузка...