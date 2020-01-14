Авиакатастрофа МАУ в Иране. Фото: amazonaws.com

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Ракурс

В Иране были арестованы несколько лиц, которые подозреваются в катастрофе украинского самолета «Боинг-737» авиакомпании МАУ.

Суд Ирана арестовал двух лиц за их роль в катастрофе украинского авиалайнера. Другие подробности пока неизвестны. Об этом 14 января заявил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили, передает Reuters.

Также издание пишет, что президент Ирана Хассан Рухани пообещал, что Иран накажет всех виновных в сбитии украинского пассажирского самолета. Во время выступления на телевидении он заявил, что это происшествие будет тщательно расследовано. Рухани заявил, что Тегеран «несет ответственность перед иранскими и другими странами, граждане которых погибли в авиакатастрофе».

Как известно, «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев.

Напомним, сначала было неизвестно, почему авиалайнер потерпел крушение. Впоследствии Иран признал, что его системы ПВО по ошибке сбили «Боинг». Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был определен как «вражеский объект».

Службы безопасности Украины расследует катастрофу самолета за ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.