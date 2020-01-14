Квартиры на Печерске за копейки: НАБУ расследует дело против должностных лиц столичного КП, фото — Relax

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Ракурс

Антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту продажи квартир в элитном районе Киева по заниженным ценам.

По делу проходит бывший директор коммунального предприятия «Спецжилфонд». НАБУ подозревает его в злоупотреблении с недвижимостью. Пресс-служба НАБУ уведомила, что вчера детективы бюро сообщили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Убытки общине Киева НАБУ оценило в 5,9 млн грн. Следствие установило, что чиновник в 2015 году продал имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске по существенно заниженным ценам.

Заказчиком дома, в котором продали эти квартиры, был «Спецжилфонд». Это коммунальное предприятие создали для привлечения инвестиций в строительства жилого и нежилого фонда столицы.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и выясняют других возможных участников схемы.

В декабре 2019 года Служба безопасности Украины провела обыски в Киевской городской государственной администрации. Зафиксированы злоупотребления в нескольких департаментах — по вопросам архитектурно-строительного контроля КГГА, градостроительства и архитектуры. Сообщалось, что заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп якобы является является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований.