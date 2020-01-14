Возвращение тел погибших в авиакатастрофе в Иране может затянуться. Фото: Bernat Armangue/AP

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Авиакатастрофу в Иране продолжают расследовать, в связи с чем тела погибших смогут похоронить на их родине лишь через несколько недель или даже месяцев. Процесс репатриации тел для захоронения может затянуться.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что авиакатастрофа самолета «Международных авиалиний Украины» остается в центре внимания канадцев и его лично. Катастрофы можно было бы избежать, если бы не эскалация конфликта между Ираном и Соединенными Штатами Америки, которая обострилась как раз в ночь перед трагедией, отметил политик в интервью телеканалу Global News.

По словам премьер-министра Канады, именно из-за обострения ситуации между двумя странами погибли невинные люди. Поэтому, по его мнению, надо упорно работать над деэскалацией, уменьшением напряжения и поиском пути, который исключает конфликты и войны.

Трюдо также подтвердил, что в четверг, 16 января, в Лондоне состоится встреча глав МИД пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране. Целью встречи, по его словам, будет «поиск способов того, как добиваться справедливости».

Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит утром 8 января у Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Большинство из 176 погибших — граждане Ирана и Канады. Также в результате катастрофы погибли 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа самолета.

Лишь 11 января власти Ирана признали, что самолет «нечаянно» был сбит их ракетой.