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Британская платежная система Clear Junction зарегистрировалась в Украине, фото: Air force

Британская платежная система Clear Junction зарегистрировалась в Украине

14 янв 2020, 11:02
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Международная платежная система Clear Junction выйдет на украинский рынок.

В Нацбанке приняли соответствующее решение 13 января. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой. Речь идет о списке систем-нерезидентов. По мнению финансистов, это решение улучшит ситуацию на украинском рынке. Выход Clear Junction упростит денежные переводы из других стран и повлияет на развитие направления в стране.

Международная платежная система Clear Junction зарегистрирована в Великобритании. Она начала работу в 2016 году. Имеет возможность работать в 31 стране европейской экономической зоны.

Ранее стало известно, что обмен валют онлайн в Украине запустят во всех финучреждениях в середине 2020 года. Клиенты небанковских финансовых учреждений получат возможность пользоваться услугой.

Источник: Ракурс


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