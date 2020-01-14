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Ракурс
Пожар уничтожил базу военных парамедиков под Мариуполем. Фото: delo.ua

Пожар уничтожил базу военных парамедиков «Ангелы Тайры» в Донецкой области (ФОТО, ВИДЕО)

14 янв 2020, 11:19
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Пожар произошел в Донецкой области, огонь уничтожил базу военных парамедиков «Ангелы Тайры».

База медиков, оказывающих помощь украинским военным на передовой, была расположена в районе Широкино. В результате пожара пострадал один волонтер — получил ожоги. Об этом сообщила командир подразделения «Ангелы Тайры» Юлия «Тайра» Паевская на собственной странице в Facebook.

По ее информации, ЧП произошло в ночь на 14 января. Пожар уничтожил все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи медиков. Машины парамедиков в результате пожара не пострадали.

Сообщаются, что пожар вероятно произошел из-за неисправной проводки.

Пожар уничтожил базу военных парамедиков под Мариуполем. Фото: Юлия Паевская в Facebook

Пожар уничтожил базу военных парамедиков под Мариуполем. Фото: Юлия Паевская в Facebook

Пожар уничтожил базу военных парамедиков под Мариуполем. Фото: Юлия Паевская в Facebook

Напомним, 31 декабря в Николаевской области произошел пожар на полигоне «Широкий лан». Вспыхнула палатка, огонь быстро перекинулся на две других. В результате пожара сгорело три палатки и пострадал военнослужащий, который получил ожоги.

Источник: Ракурс


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