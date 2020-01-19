Новини США: Білий дім утретє за півроку звільнив радника Трампа по Росії, фото — voanews.com

https://racurs.ua/ua/n132275-bloomberg-bilyy-dim-utretie-za-pivroku-zvilnyv-radnyka-trampa-po-rosiyi.html

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Старший директор по Росії та європейським справам Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік усунутий з посади. Його відсторонили від роботи внаслідок розслідування, пов’язаного з питаннями безпеки.

Про такі новини з Білого дому повідомило з посиланням на власні джерела агентство Bloomberg.

За його даними, Піка вивели з Білого дому. У супроводі кого співробітник Ради національної безпеки США залишив адміністрацію Трампа, агентство не уточнює.

Раніше портал Axios з посиланням на джерела повідомляв, що Пік тимчасово відсторонений від роботи через проведеного розслідування, пов’язаного з питаннями безпеки. За даними порталу, раніше планувалося, що Пік разом з президентом США Дональдом Трампом відвідає Всесвітній економічний форум, який пройде з 21 по 24 січня в Давосі.

Працювати в Раді нацбезпеки Пік почав в листопаді 2019 року. Раніше він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря США. У Держдепартаменті він відповідав за питання, пов’язані з Іраном і Іраком.

В Раді нацбезпеки Пік змінив Тіма Моррісона, про відставку якого стало відомо в жовтні минулого року. Моррісон вважався одним з ключових свідків у розслідуванні демократів в рамках процедури імпічменту. Саме він, згідно з показами тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, повідомив юристів Ради нацбезпеки про нібито спроби адміністрації США чинити тиск на Київ. Пізніше Моррісон свідчив в рамках процедури імпічменту на засіданні комітету з розвідки Палати представників.

До Моррісона місце старшого директора по Росії та європейським справам в раді національної безпеки США займала Фіона Хілл. Вона також виступала на слуханнях у Палаті представників під час імпічменту. Хілл пішла у відставку влітку минулого року.