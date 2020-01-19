Імпічмент Трампа: юристи президента назвали обвинувачення спробою порушити Конституцію США, фото — AP

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Ракурс

Захист президента США Дональда Трампа вважає імпічмент, організований демократами, спробою скасувати результати виборів 2016 року, втрутитися у вибори 2020 року і порушити Конституцію

Процес імпічменту щодо президента США Дональда Трампа порушив Конституцію країни і є втручанням у вибори. Таку думку захист президента висловив, відповідаючи на офіційне розпорядження з’явитися в Сенат, де наступного тижня почнуться перші засідання щодо імпічменту.

Статті імпічменту, передані демократами Палаті представників, є небезпечною атакою на право американців вільно вибирати свого президента. Це — спроба скасувати результати виборів 2016 року і втрутитися у вибори 2020 року, — таку відповідь команди юристів зачитало журналістам джерело, близьке до неї.

Адвокати Трампа вважають, що статті імпічменту недійсні і незаконні з точки зору Конституції.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Палата представників з подачі демократів оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа. Приводом для початку розгляду послужили припущення про тиск Трампа у липневій телефонній розмові на президента України Володимира Зеленського. Вважається, що глава Білого дому спонукав Київ допомогти обратися на другий термін в 2020 році.

Дві статті звинувачення проти Трампа (зловживання владою і перешкоджання Конгресу) були затверджені демократами ще 18 грудня. У четвер статті звинувачення були офіційно представлені в Сенаті.

Тепер Сенат буде виконувати функції присяжних, а Палата представників фактично виступить стороною обвинувачення. Керувати процесом буде глава Верховного суду США. Для усунення президента з посади необхідна підтримка не менше двох третин сенаторів (не менше 67 голосів). Республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100. Всього цей процес триватиме приблизно два тижні.