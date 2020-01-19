Импичмент Трампа: юристы президента назвали обвинения попыткой нарушить Конституцию США, фото — AP

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Защита президента США Дональда Трампа считает импичмент, организованный демократами, попыткой отменить результаты выборов 2016 года, вмешаться в выборы 2020 года и нарушить Конституцию

Процесс импичмента в отношении президента США Дональда Трампа нарушил Конституцию страны и является вмешательством в выборы. Такое мнение защита президента высказал, отвечая на официальное предписание явиться в Сенат, где на следующей неделе начнутся первые заседания относительно импичмента.

Статьи импичмента, переданные демократами Палате представителей, является опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента. Это попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, — такой ответ команды юристов зачитал журналистам источник, близкий к ней.

Адвокаты Трампа считают, что статьи импичмента недействительны и незаконны с точки зрения Конституции.

Напомним, что в сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала рассмотрения послужили предположения о давлении Трампа в июльском телефонном разговоре на президента Украины Владимира Зеленского. Считается, что глава Белого дома побуждал Киев помочь избраться ему на второй срок в 2020 году.

Две статьи обвинения против Трампа (злоупотребление властью и препятствование Конгрессу) были утверждены демократами еще 18 декабря. В четверг, 16 января, статьи обвинения были официально представлены в Сенате.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Управлять процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). Республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. В общем этот процесс продлится примерно две недели.