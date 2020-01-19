Новости США: Белый дом в третий раз за полгода освободил советника Трампа по России, фото — voanews.com

https://racurs.ua/n132275-bloomberg-belyy-dom-v-tretiy-raz-za-polgoda-uvolil-sovetnika-trampa-po-rossii.html

Ракурс

Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик отстранен от должности. Его отстранили от работы вследствие расследования, связанного с вопросами безопасности.

О таких новостях из Белого дома сообщило со ссылкой на собственные источники агентство Bloomberg.

По его данным, Пика вывели из Белого дома. В сопровождении кого сотрудник Совета национальной безопасности США оставил администрацию Трампа, агентство не уточняет.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Пик временно отстранен от работы из-за проведенного расследования, связанного с вопросами безопасности. По данным портала, ранее планировалось, что Пик вместе с президентом США Дональдом Трампом посетит Всемирный экономический форум, который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Работать в Совете нацбезопасности Пик начал в ноябре 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В Госдепартаменте Пик отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком.

В Совете нацбезопасности Пик сменил Тима Моррисона, об отставке которого стало известно в октябре прошлого года. Моррисон считался одним из ключевых свидетелей в расследовании демократов в рамках процедуры импичмента. Именно он, согласно показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, сообщил юристам Совета нацбезопасности о якобы попытке администрации США оказать давление на Киев. Позже Моррисон свидетельствовал в рамках процедуры импичмента на заседании комитета по разведке Палаты представителей.

До Моррисона место старшего директора по России и европейским делам в Совете национальной безопасности США занимала Фиона Хилл. Она также выступала на слушаниях в Палате представителей во время импичмента. Хилл ушла в отставку летом прошлого года.