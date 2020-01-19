Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новости США: Белый дом в третий раз за полгода освободил советника Трампа по России, фото — voanews.com

Bloomberg: Белый дом в третий раз за полгода уволил советника Трампа по России

19 янв 2020, 10:03
999

Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик отстранен от должности. Его отстранили от работы вследствие расследования, связанного с вопросами безопасности.

О таких новостях из Белого дома сообщило со ссылкой на собственные источники агентство Bloomberg.

По его данным, Пика вывели из Белого дома. В сопровождении кого сотрудник Совета национальной безопасности США оставил администрацию Трампа, агентство не уточняет.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Пик временно отстранен от работы из-за проведенного расследования, связанного с вопросами безопасности. По данным портала, ранее планировалось, что Пик вместе с президентом США Дональдом Трампом посетит Всемирный экономический форум, который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Работать в Совете нацбезопасности Пик начал в ноябре 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В Госдепартаменте Пик отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком.

В Совете нацбезопасности Пик сменил Тима Моррисона, об отставке которого стало известно в октябре прошлого года. Моррисон считался одним из ключевых свидетелей в расследовании демократов в рамках процедуры импичмента. Именно он, согласно показаний временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, сообщил юристам Совета нацбезопасности о якобы попытке администрации США оказать давление на Киев. Позже Моррисон свидетельствовал в рамках процедуры импичмента на заседании комитета по разведке Палаты представителей.

До Моррисона место старшего директора по России и европейским делам в Совете национальной безопасности США занимала Фиона Хилл. Она также выступала на слушаниях в Палате представителей во время импичмента. Хилл ушла в отставку летом прошлого года.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Юристы Трампа назвали импичмент попыткой нарушить Конституцию США

На следующей неделе в Сенате США стартует рассмотрение дела об импичменте Трампа. Его юристы считают обвинения попыткой отменить результаты выборов 2016 года, вмешаться в выборы 2020 года и нарушить Конституцию

Новости мира
09:30

Правительство обнародовало информацию о зарплатах украинских министров

Средняя заработная плата главы украинского правительства Алексея Гончарука в прошлом году составила более 60 тыс. грн, а министра внутренних дел Арсена Авакова — свыше 100 тыс. грн

Новости Украины
16:20   18 янв