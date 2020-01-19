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Ракурс
Снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд, фото — Globalnews

Рекордный снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд (ФОТО, ВИДЕО)

19 янв 2020, 11:42
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Остров Ньюфаундленд в Канаде пострадал от снежного шторма. Жизнь в нескольких городах парализована, объявлено чрезвычайное положение, поскольку на восточной части Ньюфаундленда царит хаос на дорогах, произошли массовые отключения электроэнергии.

Чрезвычайное положение в городе Сент-Джонс объявили впервые за 36 лет, сообщает Globalnews.ca. Экстремальная погода привела к тому, что власть Ньюфаундленда пригласила помощь военных.

Снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд, фото — Globalnews

В Сент-Джонс зафиксировали рекордный снегопад. Толщина снежного покрова составляла 76,2 см, что превзошло предыдущий рекорд — 68,4 см в 1999 году.

Из-за снежного шторма десятки тысяч домов на острове Ньюфаундленд заблокированы, дороги перекрыты, машины завалены снегом.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл запросил у правительства помощь, включая мобилизацию вооруженных сил для оказания помощи в районах провинции, пострадавших от плохой погоды.

Снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд

Метель парализовала работу аэропорта Сент-Джонс, десятки рейсов отменили, поскольку на взлетных полосах намело больше полуметра снега.

На полуострове Авалон, где проживает 270 тыс. человек, остановили движение общественного транспорта. Местами снежные заносы здесь достигали 2 м.

Снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд, фото — Globalnews

Погода на Ньюфаундленде будет оставаться суровой еще некоторое время. Прогнозируется, что скорость ветра в выходные дни составит около 120 км/ч, местами на побережье ожидаются порывы до 150 км/ч. При таких сильных ветрах в некоторых районах действует предупреждение о высоте волн 9−12 м.

Снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд, фото — Globalnews

Снегопад в Канаде парализовал остров Ньюфаундленд

Источник: Ракурс


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