Маск відправить на Марс мільйони землян, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n132295-mask-vidpravyt-na-mars-milyony-zemlyan-foto.html

Ракурс

Ілон Маск, американський інженер і підприємець, планує глобальну колонізацію Марса.

Корпорація SpaceX готова організувати будівництво кораблів Starship для транспортування жителів планети. У Twitter винахідник опублікував кадри з будівництва об'єктів.

На них зображено процес створення майбутнього корабля.

Зорельотний орбітальний апарат SN1, бак з рідким киснем і система nosecone, — заявив Маск.

Starship зможе транспортувати людей на Марс, а також повертати їх на Землю. Кожен космічний корабель отримає можливість літати три рази на добу, а на одному такому судні зможе вміститися до 100 осіб. Фахівці SpaceX також планують розпочати будівництво сотні кораблів Starship кожного року.

Ці космічні судна, на думку Маска, здатні транспортувати жителів на Марс у кількості 100 тис. людей за один так званий сезон. До 2050 року близько мільйона людей зможуть дістатись Марса.

Раніше Маск провів випробування двигуна для космічного корабля Starship. Над двигуном Raptor команда винахідника працювала декілька років.