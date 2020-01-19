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Маск відправить на Марс мільйони землян, фото: NASA

Маск відправить на Марс мільйони землян (ФОТО)

19 січ 2020, 21:10
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Ілон Маск, американський інженер і підприємець, планує глобальну колонізацію Марса.

Корпорація SpaceX готова організувати будівництво кораблів Starship для транспортування жителів планети. У Twitter винахідник опублікував кадри з будівництва об'єктів.

На них зображено процес створення майбутнього корабля.

Зорельотний орбітальний апарат SN1, бак з рідким киснем і система nosecone, — заявив Маск.

Starship зможе транспортувати людей на Марс, а також повертати їх на Землю. Кожен космічний корабель отримає можливість літати три рази на добу, а на одному такому судні зможе вміститися до 100 осіб. Фахівці SpaceX також планують розпочати будівництво сотні кораблів Starship кожного року.

Ці космічні судна, на думку Маска, здатні транспортувати жителів на Марс у кількості 100 тис. людей за один так званий сезон. До 2050 року близько мільйона людей зможуть дістатись Марса.

Маск відправить на Марс мільйони землян, фото: Twitter

Раніше Маск провів випробування двигуна для космічного корабля Starship. Над двигуном Raptor команда винахідника працювала декілька років.

Джерело: Ракурс


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