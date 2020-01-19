Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Маск отправит на Марс миллионы землян, фото: NASA

Маск отправит на Марс миллионы землян (ФОТО)

19 янв 2020, 21:10
999

Маск, американский инженер и предприниматель, планирует глобальную колонизацию Марса.

Корпорация SpaceX готова организовать строительство кораблей Starship для транспортировки жителей планеты. В Twitter изобретатель опубликовал кадры с строительства объектов.

На них изображен процесс создания будущего корабля.

Звездолетный орбитальный аппарат SN1, бак с жидким кислородом и система nosecone, — заявил Маск.

Starship сможет транспортировать людей на Марс, а также возвращать их на Землю. Каждый космический корабль получит возможность летать три раза в сутки, а на одном таком судне сможет поместиться до 100 человек. Специалисты SpaceX также планируют начать строительство сотни кораблей Starship ежегодно.

Эти космические судна, по мнению Маска, способны транспортировать жителей на Марс в количестве 100 тыс. человек за один так называемый сезон. До 2050 года около миллиона человек смогут отправиться на Марс.

Маск отправит на Марс миллионы землян, фото: Twitter

Ранее Маск провел испытания двигателя для космического корабля Starship. Над двигателем Raptor команда изобретателя работала несколько лет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости