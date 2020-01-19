Маск отправит на Марс миллионы землян, фото: NASA

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Маск, американский инженер и предприниматель, планирует глобальную колонизацию Марса.

Корпорация SpaceX готова организовать строительство кораблей Starship для транспортировки жителей планеты. В Twitter изобретатель опубликовал кадры с строительства объектов.

На них изображен процесс создания будущего корабля.

Звездолетный орбитальный аппарат SN1, бак с жидким кислородом и система nosecone, — заявил Маск.

Starship сможет транспортировать людей на Марс, а также возвращать их на Землю. Каждый космический корабль получит возможность летать три раза в сутки, а на одном таком судне сможет поместиться до 100 человек. Специалисты SpaceX также планируют начать строительство сотни кораблей Starship ежегодно.

Эти космические судна, по мнению Маска, способны транспортировать жителей на Марс в количестве 100 тыс. человек за один так называемый сезон. До 2050 года около миллиона человек смогут отправиться на Марс.

Ранее Маск провел испытания двигателя для космического корабля Starship. Над двигателем Raptor команда изобретателя работала несколько лет.