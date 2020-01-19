«Черные ящики» самолета МАУ: секретарь СНБО Данилов заявил о манипуляции СМИ, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132294-chernye-yaschiki-samoleta-mau-sekretar-snbo-danilov-zayavil-o-manipulyacii-smi.html

Ракурс

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), прокомментировал возможное возвращение «черных ящиков» самолета «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 в Киев.

Он призвал представителей прессы не манипулировать вокруг переговоров с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, украинские и иранские специалисты консультируются по этому вопросу. На данном этапе стороны договариваются о реализации конкретных шагов.

Переговоры сложные и напряженные, — говорится в сообщении.

Данилов добавил, что вокруг этой темы распространение непроверенной информации «значительно затрудняет переговорный процесс». Такие действия способны повлиять на его эффективность и результативность. Чиновник призвал отечественные и иностранные СМИ «занимать ответственную и взвешенную позицию» в освещении вопроса.

Как известно, 19 января на территории украинской столицы состоялась церемония памяти погибших. Мероприятие организовали в аэропорту «Борисполь». Тела 11 граждан доставили в Украину.

Напомним, самолет Boeing-737 разбился ночью 8 января. Он потерпел катастрофу 8 января вблизи Тегерана. В авиалайнер попала ракета иранских сил ПВО.